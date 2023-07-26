Крах зернової угоди: США шукають альтернативи для вивезення українського продовольства

У Вашингтоні визнають, що морський шлях був найефективнішим

У США шукають альтернативні маршрути для вивезення продуктів харчування з України після припинення роботи чорноморського зернового коридору.

Як повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, найбільш ефективним способом транспортування зерна є використання морських маршрутів.

"Ми працюємо з нашими партнерами по ЄС, ми працюємо з Україною та іншими європейськими партнерами, щоб зрозуміти, чи є інші способи доставляння зерна на ринок суходолом. Але це не так ефективно", — розповів Кірбі.

Водночас представник Білого дому наголосив, що США ведуть роботу над тим, щоб "зрозуміти, що можна зробити".

Як повідомлялося раніше, 17 липня росія повідомила, що не планує більше виконувати умови зернової угоди і виходить з угоди. 19 липня вона оголосила, що частина нейтральних вод в акваторії Чорного моря є "тимчасово небезпечною" зоною і пригрозила топити судна, які прямують до українських портів.

21 липня українське Міноборони відповіло на цю витівку росії і аналогічним чином оголосило про блокаду російських портів.

З того часу українські чорноморські порти зазнавали жорстких ракетних ударів, внаслідок яких постраждав, у тому числі й історичний центр Одеси.