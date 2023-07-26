Крах зерновой сделки: США ищут альтернативы для вывоза украинского продовольствия

В Вашингтоне признают, что морской путь был самым эффективным

В США ищут альтернативные маршруты для вывоза продуктов питания из Украины после остановки работы черноморского зернового коридора.

Как сообщил координатор Совета по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, наиболее эффективным способом транспортирования зерна является использование морских маршрутов.

"Мы работаем с нашими партнерами по ЕС, мы работаем с Украиной и другими европейскими партнерами, чтобы понять, есть ли другие способы доставки зерна на рынок по суше. Но это не так эффективно", — рассказал Кирби.

Вместе с тем, представитель Белого дома подчеркнул, что США ведут работу над тем, чтобы "понять, что можно сделать".

Как сообщалось ранее, 17 июля россия сообщила, о том, что не планирует больше выполнять условия зерновой сделки и выходит из соглашения. 19 июля она объявила, что часть нейтральных вод в акватории Черного моря является "временно опасной" зоной и пригрозила топить суда, которые следуют в украинские порты.

21 июля украинское Минобороны ответило на эту выходку россии и аналогичным образом объявило о блокаде российских портов.

С тех пор украинские черноморские порты подвергались жестким ракетным ударам, вследствие которых пострадал, в том числе и исторический центр Одессы.