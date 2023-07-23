Российский удар по Одессе: как выглядит поврежденный Спасо-Преображенский собор (эксклюзивные фото)

Часть святыни получила существенные повреждения

В ночь на 23 июля российские оккупанты обстреляли Одессу вследствие чего под удар попал Спасо-Преображенский собор УПЦ. В целом после атаки были повреждены 25 памятников архитектуры

Как сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, среди поврежденных архитектурных памятников есть здания XIX-XX веков.

"россияне намеренно направили свои ракеты на исторический центр Одессы, находящийся под защитой ЮНЕСКО! Все, что изнуренным трудом создавалось великими архитекторами, уничтожается сейчас циничными извергами!", — отметил он.

Тем временем в Спасо-Преображенском соборе побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал то, как выглядят последствия прилета по святыне.

Работы по документацию нанесенного ущерба продолжаются.

Как сообщалось ранее, в УПЦ МП российский обстрел собора назвали терактом. Там рассказали, что российская ракета попала прямо в центральный алтарь, частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.