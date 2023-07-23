19 ракет разных типов: чем россияне ударили по Одессе и области ночью и как сработала ПВО

В результате атаки россиян на Одессу погиб один человек, еще 19 получили ранения, среди них четверо детей

В ночь на воскресенье, 23 июля, россияне нанесли удар по Одессе и области, в ходе атаки они использовали 19 ракет разных типов. Девять из них были уничтожены ПВО.

Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВС Украины.

Оккупанты применили:

5 крылатых "Ониксов" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" — предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).

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Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 9 воздушных целей: среди них 4 крылатых ракеты морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Напомним, в результате атаки россиян на Одессу погиб один человек, еще 19 получили ранения, среди них четверо детей. Под удар попали жилые дома, два памятника архитектуры, пострадал Преображенский собор (УПЦ).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит разрушенный российскими ракетами собор в Одессе. У него снесена половина крыши, нарушен фундамент, вспыхнул пожар. Этот храм внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, он является одной из визитных карточек Одессы. В 2010 году его посетил патриарх кирилл, а теперь собор уничтожен российскими ракетами, которые были "освящены" священнослужителями рф.