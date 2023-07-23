"Теракт" или "воля Божья": как в УПЦ МП реагируют на ракетный удар оккупантов по собору в Одессе (видео)

Российская ракета попала прямо в центральный алтарь

В УПЦ (МП) отреагировали на российский ракетный удар по своему Спасо-Преображенскому собору в Одессе: в заявлении удар по храму назван "террористическим актом" и четко определено, что он пострадал от российской ракеты (а не от последствий работы ПВО, как заявляют в рф). В то же время не все священнослужители этой церкви разделяют такое мнение, некоторые оправдывают удар россии по святыне "волей Божьей".

Заявление по поводу атаки на Спасо-Преображенский собор распространил Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Там рассказали, что российская ракета попала прямо в центральный алтарь, частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора. Сразу после попадания начался пожар, который спасатели быстро локализовали и потушили. Пострадал охранник собора, его госпитализировали.

"Одесская епархия осуждает этот террористический акт против главной святыни и духовного сердца г. Одессы, вокруг которого проживают мирные люди и никак не связанный с военными объектами", — сказано в сообщении.

В то же время священники УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре по-другому комментируют ракетный удар россии по собору в Одессе.

"Ну… значит воля Господа Бога. Ну взорвалось и взорвалось, все под Богом ходим", — заявил один из них.

Другой сказал, что "надо молиться, послана очень сложная ситуация". На реплику журналиста, что атаковали храм именно российские ракеты, он ответил: "Атаковал враг рода человеческого, а кому это упало на голову… кто как это … это одному Богу известно".

Напомним, Спасо-Преображенский кафедральный собор – это самый большой православный храм Одессы. В 1936 году храм был разрушен большевиками. Восстановили его только в 2005 году. Собор имеет статус Памятника культурного наследия Украины, внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2010 году этот собор посетил патриарх кирилл, а в 2023 он разрушен российскими ракетами, которые были "освящены" священнослужителями рф.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что молодой парень из Одессы во время того, как россия бомбила город, решил записать "сториз" в Instagram, где он смеется на фоне раздающихся взрывов.