"Теракт" чи "воля Божа": як в УПЦ МП реагують на ракетний удар окупантів по собору в Одесі (відео)

Російська ракета поцілила прямо у центральний вівтар

В УПЦ (МП) відреагували на російський ракетний удар по своєму Спасо-Преображенському собору в Одесі: у заяві удар по храму названо "терористичним актом" і чітко визначено, що він постраждав від російської ракети (а не від наслідків роботи ППО, як заявляють у рф). Водночас не всі священнослужителі цієї церкви поділяють таку думку, деякі виправдовують удар росії по святині "волею Божою".

Заяву щодо атаки на Спасо-Преображенський собор поширив Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на пресслужбу Одеської єпархії.

Там розповіли, що російська ракета поцілила прямо в центральний вівтар, частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищено службові приміщення нижньої частини собору. Одразу після влучання почалася пожежа, яку рятувальники швидко локалізували та загасили. Постраждав охоронець собору, його госпіталізували.

"Одеська єпархія засуджує цей терористичний акт проти головної святині та духовного серця м. Одеси, навколо якого мешкають мирні люди і ніяк не пов’язані з військовими об’єктами", — йдеться в повідомленні.

Водночас священики УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі по-іншому коментують ракетний удар росії по собору в Одесі.

"Ну ... значить воля Господа Бога. Ну вибухнуло і вибухнуло, все під Богом ходимо", — заявив один із них.

Інший сказав, що "треба молитися, надіслано дуже складну ситуацію". На репліку журналіста, що атакували храм саме російські ракети, він відповів: "Атакував ворог роду людського, а кому це впало на голову... хто як це... це одному Богові відомо".

Нагадаємо, Спасо-Преображенський кафедральний собор – це найбільший православний храм Одеси. У 1936 році храм був зруйнований більшовиками. Відновили його лише у 2005 році. Собор має статус Пам’ятника культурної спадщини України, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У 2010 році цей собор відвідав патріарх кирилл, а в 2023 він зруйнований російськими ракетами, які були "освячені" священнослужителями рф.

Раніше "Телеграф" розповідав, що молодий хлопець з Одеси під час того, як росія бомбила місто, вирішив записати "сториз" в Instagram, де він сміється на тлі вибухів.