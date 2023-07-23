"Привіт" патріарху Кирилу: як виглядає зруйнований російськими ракетами Спасо-Преображенський собор в Одесі

Половина собору залишилася без даху, багато інших руйнувань

У ніч на 23 липня росіяни п’ятьма видами ракет атакували Одесу: є загиблий та багато постраждалих. Також пошкоджено житлові будинки та Будинок вчених та зруйновано Спасо-Преображенський собор (УПЦ МП) — у нього знесено половину даху, порушено фундамент, спалахнула пожежа. Цей собор внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та є однією з візитівок Одеси.

"Телеграф" розповідає, що росіяни зробили із собором, закладеним у 1794 році та освяченим у 1808.

Спасо-Преображенський кафедральний собор – найбільший православний храм Одеси. У 1936 році храм був зруйнований більшовиками. Відновили його лише у 2005 році. Собор має статус Пам’ятника культурної спадщини України. У 2023 році його було внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Під час удару по храму постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

"Руйнування колосальні, влучило в праву частину і пробило до мінус першого поверху. Половина собору залишилася без даху. Порушено центральні палі, фундамент. Вилетіли всі вікна, ліпнина. Була пожежа, загорілася частина, де в церкві продаються ікони та свічки", — розповів "Суспільному" клірик Одеської єпархії УПЦ, архідіакон Андрій Пальчук.

Росіяни вже спробували відхреститись від очевидної відповідальності за руйнування святині УПЦ. Після обстрілу храму вони написали у Вікіпедії, що собор нібито зруйновано через відпрацювання української ППО. Понад те, – вказали, що собор російський.

Українські користувачі вже виправили статтю про собор і вказали, хто насправді зруйнував святиню.

Голова Громадської ради при Одеському ОВА Сергій Братчук опублікував реакцію секретаря Одеської єпархії ПЦУ отця Теодора Оробця на удар росіян по Спасо-Преображенському собору.

Нагадаємо, під час ракетної атаки в ніч проти 23 липня ворог вдарив по Одесі щонайменше п’ятьма видами ракет усіх видів базування. Відомо про одного загиблого, ще 19 людей поранено, серед них четверо дітей. Під удар потрапили шість житлових будинків, у тому числі багатоквартирні та інші будівлі. Постраждала портова інфраструктура, багато автомобілів, по місту утворилося кілька воронок.

Як відомо, росіяни не вперше б’ють православними святинями в Україні: 4 червня 2022 року, російські окупанти обстріляли Святогірську лавру Московського патріархату в Донецькій області, внаслідок чого загорілася дерев’яна будівля Всехсвятського скиту, побудована позаминулого століття.