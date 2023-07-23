"Привет" патриарху Кириллу: как выглядит разрушенный российскими ракетами Спасо-Преображенский собор в Одессе

Половина собора осталась без крыши, много других разрушений

В ночь на 23 июля россияне пятью видами ракет атаковали Одессу: есть погибший и много пострадавших. Также повреждены жилые дома и Дом ученых и разрушен Спасо-Преображенский собор (УПЦ МП) — у него снесена половина крыши, нарушен фундамент, вспыхнул пожар. Этот собор внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из визитных карточек Одессы.

"Телеграф" рассказывает, что россияне сделали с собором, заложенным в 1794 году и освященным в 1808.

Спасо-Преображенский кафедральный собор – это самый большой православный храм Одессы. В 1936 году храм был разрушен большевиками. Восстановили его только в 2005 году. Собор имеет статус Памятника культурного наследия Украины. В 2023 году он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время удара по храму пострадали и православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

"Разрушения колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи", – рассказал "Суспільному" клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук.

Россияне уже попытались откреститься от очевидной ответственности за разрушение святыни УПЦ. После обстрела храма они написали в Википедии, что собор якобы разрушен из-за отработки украинской ПВО. Более того, – указали, что собор русский.

Украинские пользователи уже исправили статью о соборе и указали, кто на самом деле разрушил святыню.

Председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук опубликовал реакцию секретаря Одесской епархии ПЦУ отца Теодора Оробца на удар россиян по Спасо-Преображенскому собору.

Примечательно, что в июне 2010 года Свято-Преображенский собор в Одессе посетил патриарх кирилл, а в июле 2023 он был уничтожен российскими ракетами, которые были "освящены" священнослужителями рф.

Напомним, во время ракетной атаки в ночь на 23 июля враг ударил по Одессе по меньшей мере пятью видами ракет всех видов базирования. Известно об одном погибшем, еще 19 человек ранены, среди них четверо детей. Под удар попали шесть жилых домов, в том числе многоквартирные, и другие здания. Пострадала портовая инфраструктура, много автомобилей, по городу образовалось несколько воронок.

Как известно, россияне не в первый раз бьют по православным святыням в Украине: 4 июня 2022 года, российские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата в Донецкой области, в результате чего загорелось деревянное здание Всехсвятского скита, построенное в позапрошлом веке.