"Слава россии, слава вагнеровцам": послушник из храма УПЦ МП восхвалял "русский мир" и путина (фото)
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Злоумышленник распространял нарративы российской пропаганды в запрещенных в Украине соцсетях
СБУ продолжает разоблачать пособников "русского мира" среди представителей УПЦ (МП). На этот раз силовики вычислили послушника Почаевской Успенской лавры УПЦ (МП), который публично оправдывал войну в Украине.
Подробностями поделились в пресс-службе СБУ. Известно, что 48-летний представитель московского патриархата имел профиль в запрещенных российских соцсетях, где активно постил пророссийские и пропагандистские публикации.
Вместе с этим злоумышленник восхвалял владимира путина и другое военно-политическое руководство россии. Также он негативно высказывался в адрес украинских защитников и всячески дискредитировал ВСУ.
СБУ собрали достаточно доказательств и сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ️ ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников);
- ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
В ближайшее время послушнику Почаевской Успенской лавры будет избрана мера пресечения.
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