"Слава россии, слава вагнеровцам": послушник из храма УПЦ МП восхвалял "русский мир" и путина (фото)

Злоумышленник распространял нарративы российской пропаганды в запрещенных в Украине соцсетях

СБУ продолжает разоблачать пособников "русского мира" среди представителей УПЦ (МП). На этот раз силовики вычислили послушника Почаевской Успенской лавры УПЦ (МП), который публично оправдывал войну в Украине.

Подробностями поделились в пресс-службе СБУ. Известно, что 48-летний представитель московского патриархата имел профиль в запрещенных российских соцсетях, где активно постил пророссийские и пропагандистские публикации.

Вместе с этим злоумышленник восхвалял владимира путина и другое военно-политическое руководство россии. Также он негативно высказывался в адрес украинских защитников и всячески дискредитировал ВСУ.

СБУ собрали достаточно доказательств и сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

️ ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников);

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

В ближайшее время послушнику Почаевской Успенской лавры будет избрана мера пресечения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "Пашу Мерседеса" оставили под круглосуточным домашним арестом. Адвокаты пытались изменить меру пресечения для митрополита Павла, но безуспешно.