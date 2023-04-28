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"Слава россии, слава вагнеровцам": послушник из храма УПЦ МП восхвалял "русский мир" и путина (фото)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Послушник Почаевской Успенской лавры, который восхвалял оккупантов Новость обновлена 28 апреля 2023, 16:11
Послушник Почаевской Успенской лавры, который восхвалял оккупантов. Фото ssu.gov.ua

Злоумышленник распространял нарративы российской пропаганды в запрещенных в Украине соцсетях

СБУ продолжает разоблачать пособников "русского мира" среди представителей УПЦ (МП). На этот раз силовики вычислили послушника Почаевской Успенской лавры УПЦ (МП), который публично оправдывал войну в Украине.

Подробностями поделились в пресс-службе СБУ. Известно, что 48-летний представитель московского патриархата имел профиль в запрещенных российских соцсетях, где активно постил пророссийские и пропагандистские публикации.

Вместе с этим злоумышленник восхвалял владимира путина и другое военно-политическое руководство россии. Также он негативно высказывался в адрес украинских защитников и всячески дискредитировал ВСУ.

СБУ собрали достаточно доказательств и сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ️ ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников);
  • ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

В ближайшее время послушнику Почаевской Успенской лавры будет избрана мера пресечения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "Пашу Мерседеса" оставили под круглосуточным домашним арестом. Адвокаты пытались изменить меру пресечения для митрополита Павла, но безуспешно.

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#СБУ #УПЦ МП #Коллаборанты