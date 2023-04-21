По "Паше Мерседесу" приняли судебное решение, в Лавре опечатали здания: что происходит сейчас (обновляется)

Утром комиссия Минкульта обнаружила, что старинная деревянная дверь в заповеднике использовалась как цель для метания ножей.

Под Киево-Печерской лаврой в пятницу продолжаются беспорядки, поскольку представители УПЦ МП всячески препятствуют комиссии Минкульта осуществлять акты приема-передачи имущества. Также сегодня одновременно с беспорядками под Лаврой проходили слушания настоятеля Лавры митрополита Павла и провокаторки Виктории Кохановской.

"Телеграф" следит за происходящим с представителями скандальной парафии на этот момент:

Красные платки против красных беретов. Провокации УПЦ МП

Отметим, что все действия Минкульта сопровождались активностью прихожан. Полиция охраняет опечатанные корпуса, а на территорию заповедника можно попасть после предъявления документов. Верующие решили потроллить силовиков и одевали красные платки:

Верующие УПЦ МП устроили перформанс

За комиссией, которая пыталась работать, сегодня по пятам следовал крестный ход монахов в рясах. По большому "совпадению" попы выбирают для активностей места, где работает Минкульт.

Находки комиссии Минкульта: ножи в дверях и сертификат поставщика кремля

Комиссия Минкульта обследовала и опечатала Братский корпус лавры на Ближних пещерах (корпус № 44) и магазин. По традиции, дверь корпуса оказалась закрытой, поэтому в присутствии и.о. гендиректора заповедника ее взломали. Внутри было выявлено немало нарушений, в частности, знаки нарушения противопожарной безопасности и условий охранного договора.

Во внутренних помещениях установлено накопление мебели, упаковочных материалов, товаров для продажи (церковная утварь, свечи, календари, буклеты), одежды и обуви, швейное оборудование. Среди портняжного оборудования обнаружили манекены с животами и сертификат почетного поставщика кремля.

Манекен для пошива одежды для почтенных священников Сертификат поставщика кремля

Дверь XVIII века использовалась как мишень для бросания ножей в помещении охраны, которым пользовались УПЦ (МП).

Суд над Пашей Мерседесом

Апелляционный суд Киева оставил Пашу Мерседеса под круглосуточным домашним арестом. Он должен носить электронный браслет до 30 мая. Адвокаты митрополита Павла пытались подать апелляцию на домашний арест, который проходит с 1 апреля.

Не обошлось без приключений: после приговора Павел начал раздавать всем пасхальные яйца. Прокурору подарил, как сам отметил, "самое большое". Достался подарок и судье Апелляционного суда.

Как ранее сообщал "Телеграф", одного из защитников УПЦ МП архимандрита Подлубняка обвинили в развращении семинаристов. Руководитель хора едва не довел до самоубийства одного из семинаристов, фактически принудив его к содомии.