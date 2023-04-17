Добкин молится за ВСУ? Одиозный политик был замечен в рясе в храме УПЦ МП (видео)

Михаил Добкин передал свои пожелания ВСУ

Бывший мэр Харькова Михаил Добкин был замечен на Пасху во время службы в церкви. Напомним, что Добкина год назад рукоположили в диакона в УПЦ МП. А теперь верующие заметили политика в церковном облачении. Диакон Добкин служил в Пасхальном богослужении в храме Благоверной царицы Тамары.

Видео в своих соцсетях опубликовал один из прихожан храма. Во время встречи он попросил диакона передать на камеру пожелания воинам ВСУ на передовой. Добкин высказался:

"Чтобы Господь оберегал и принес победу нашей многострадальной стране, богохранимой Украине. Чтобы все вернулись живыми и счастливыми от того, что они делают для людей. За них молятся в каждом храме – православном и не только православном - по всей стране", – заявил священнослужитель.

Отметим, что храм УПЦ МП, в котором служит Михаил Добкин, в прошлом году повредили оккупанты. В результате обстрела получила повреждения кровля, окна, стены, церковная утварь. Примечательно, что храм построен в 2012 году за средства российского мецената.

Напомним, что Михаил Добкин стал известен широкой общественности после ролика в интернете, где он пытается записать предвыборный видеоклип. Выражение "Текст по-дебильному написан" и многие другие его фразы стали мемами на десятилетия.

Сам политик был членом Партии регионов, противником Евромайдана и защитником советской символики. К примеру, цеплял на себя запретную в Украине георгиевскую ленту. В то же время, в конце прошлого года в сети опубликовали фото Добкина в военной форме, хотя как оказалось впоследствии, он не имеет отношения к ВСУ.

Напомним, что "Телеграф" ранее рассказывал об очевидных связях с россией, которые отрицает УПЦ МП. Хотя церковь и ссылается на Собор 2022 года, однако его считают мерой для отвода глаз. Тем временем пользуясь религией, россия организовала этнокультурный геноцид украинцев.