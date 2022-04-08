Отче Михаил? Добкин стал диаконом УПЦ Московского патриархата (фото)

Онуфрий совершил хиротонию в диаконы Добкина

В ежедневно обстреливаемом российскими войсками Харькове 7 апреля бывший народный депутат Украины, экс-мэр Харькова (2006-2010гг) Михаил Добкин стал диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской епархии УПЦ МП.

"7 апреля 2022 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, возглавил праздничную Божественную литургию в Свято-Благовещенском кафедральном соборе города Харькова… За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию в диаконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина", — говорится в сообщении на сайте епархии.

Священник Православной церкви Украины (ПЦУ) и преподаватель Киевской православной богословской академии Иван Сидор на своей странице в соцсети Фейсбук назвал произошедшее издевательством над Церковью.

"Михаил Добкин теперь диакон. Поэтому с сегодняшнего дня обращаться нужно "отче Михаил" (смайл "смех сквозь слезы" — ред). Московский Патриархат в Украине пополнился еще одним "святым". Во время жестокой войны россии против Украины. Господи, за что??? Когда отец Михаил будет читать Апостол, главное, чтобы не сказал, что "текст по-дибильному написан". Это издевательство над Церковью", — написал отец Сидор.

Добкин Михаил Маркович, (род. 26 января 1970, Харьков) — украинский политик, бывший глава Харьковской обладминистрации (с 18 марта 2010г по 2 марта 2014г), мэр Харькова (2006–2010гг), член Партии регионов (до 2014 года). Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва в 2014-2019гг.

Стал широко известен благодаря распространенному неофициальному варианту рекламного видеоклипа с его участием, где использовалась ненормативная лексика. Сам Добкин позже признался, что ролик был снят за 2 года до его появления в 2007г.

Как сообщалось, в конце марта 2022 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить деятельность УПЦ Московского патриархата в Украине, в том числе из-за того, что МП относится к российской православной церкви, благословляющей россиян на войну против украинцев.