Отче Михайле? Добкін став дияконом УПЦ Московського патріархату (фото)

Онуфрій зробив хіротонію в диякони Добкіна

У щоденно обстрілюваному російськими військами Харкові 7 квітня колишній народний депутат України, ексмер Харкова (2006-2010рр) Михайло Добкін став дияконом Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це повідомляє пресслужба Харківської єпархії УПЦ МП.

"7 квітня 2022 року, у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій, очолив святкову Божественну літургію у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі міста Харкова… За богослужінням митрополит Онуфрій звершив хіротонію в диякони випускника Харківської духовної семінарії Михайла Добкіна", — йдеться у повідомленні на сайті єпархії.

Священник Православної церкви України (ПЦУ) та викладач Київської православної богословської академії Іван Сидор на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук назвав те, що сталося, знущанням над Церквою.

"Михайло Добкін тепер диякон. Тому від сьогодні звертатися потрібно "отче Михайле" (смайл "сміх крізь сльози" — ред). Московський Патріархат в Україні поповнився на ще одного "святого". Під час жорстокої війни Росії проти України. Господи, за що??? Коли отець Михайло буде читати Апостол, головне, щоб не сказав, що "текст по-дибільному написан". Це знущання над Церквою", — написав отець Сидор.

Добкін Михайло Маркович, (нар. 26 січня 1970, Харків) — український політик, колишній голова Харківської обладміністрації (з 18 березня 2010 р. по 2 березня 2014 р.), мер Харкова (2006–2010 рр.), член Партії регіонів (до 2014 року). Депутат Верховної Ради України VIII скликання у 2014-2019рр.

Став широко відомим завдяки поширеному неофіційному варіанту рекламного відеокліпу за його участю, де використовувалася ненормативна лексика. Сам Добкін пізніше зізнався, що ролик було знято за 2 роки до появи в 2007р.

Як повідомлялося, наприкінці березня 2022 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату в Україні, в тому числі через те, що МП належить до російської православної церкви, яка благословляє росіян на війну проти українців.