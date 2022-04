Контрнаступ української армії на півдні та напруга на сході: свіжі карти боїв в Україні

Аналітики сумніваються в успіху росії на сході

російська армія остаточно відступила з півночі країни і продовжує перекидати сили на східну Україну, включаючи напрямок Слов’янськ-Ізюм. Така зміна тактики не призвела до будь-яких успіхів у останню добу.

Згідно з картами The Institute for the Study of War, всі військові частини росії виведені з Сумщини, а раніше відступили з Чернігівщини та Київщини прямують до Білгорода.

Оперативно про війну в Україні — на нашому каналі Телеграм

У росармії рівень падіння морального духу досягнув нової позначки — командирам рекомендують обмежити солдатам доступ до інтернету.

Карта бойових дій в Україні 7 квітня (ISW)

Маріупольський напрямок

Місто не здається. росія продовжує штурмувати позиції українських військових за підтримки авіації та артилерії.

Карта бойових дій у Маріуполі (ISW)

Південний напрямок

Українські війська продовжують звільняти Херсонщину. Минулої доби звільнили кілька сіл, напрямок фронту як з півночі, так і із заходу — вздовж узбережжя Чорного моря. На Запоріжжі росвійська обстрілюють позиції українських військових. Що стосується Одеси, то раніше аналітики повідомляли, що ймовірність висадки російського десанту відсутня, оскільки росія вже кинула всі сили.

Карта звільнених ЗСУ територій Херсонської області (DeepState)

Луганський напрямок

Продовжуються спроби російської армії захопити Попасну та Рубіжне, продовжуються обстріли. Аналітики очікують передислокації підрозділів, розгортання та настання у найближчі кілька днів. Ймовірно, російські війська спробують об’єднати сили з незаконними формуваннями на раніше окупованих територіях. При цьому експерти сумніваються, що такі неякісні новобранці, як раніше пошкоджені частини, що відступили, схилять ситуацію на російську сторону.

Карта бойових дій у напрямку Ізюм-Слов’янськ на 7 квітня (ISW)

Харківський напрямок

Росвійська на ділянці Ізюм-Слов’янськ не досягають успіху, але намагаються наступати. Від Бражківки, захопленої раніше, вони намагалися висунутися на село Довгеньке. Воно знаходиться в 27 км на південний схід від Ізюма. Його захопити не вдалося. На куп’янській ділянці армія рф відновила залізничне сполучення з росією. Міста Харківської області, включаючи обласний центр, продовжують щодня обстрілювати. Частина регіону залишається окупованою.

Карта окупованих та звільнених населених пунктів від Харкова до Ізюму (DeepState)

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивний репортаж наслідків російських обстрілів та тимчасової окупації у Бородянці Київської області. Зазначимо, що ті військові частини, які влаштували різанину у Бучі, планують знову повернути до України.