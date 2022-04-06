Зеленський назвав дві причини відступу росіян від Києва

рф готує удар по Донбасу.

Російська армія відступила від Київської області через сильну українську армію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю турецькому каналу Habertürk, передає РБК-Україна.

Зеленський виділив дві причини відступу росіян від Києва. По-перше, президент вважає, що українська армія росіянам не по зубах, а по-друге, росія змінює тактику і готується воювати на південному сході України.

"Вони відійшли, бо у нас потужна армія, чи вони відійшли, бо це зміна тактики? Ми вважаємо, що це і перше, і друге. Перше — вони не витримали, не змогли давити на нас більше. А друге, вони справді розраховують боротися за Донбас, за тимчасово окупований схід України та будуть бої на півдні", — заявив Зеленський.

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Нагадаємо, влада Угорщини заявила, що їхня країна готова стати майданчиком для переговорів між Москвою та Києвом. Зеленський закликав росію не затягувати з переговорами. А 5 квітня глава МЗС рф Сергій Лавров розповів, що мирні переговори під загрозою через риторику української влади.