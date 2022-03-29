"Довіряти немає причин": Зеленський розповів, що не так із заявами про відхід окупантів від Києва та Чернігова

Обстріли українських міст тривають.

На 34-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог скоротив бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках, але тільки завдяки зусиллям ЗСУ.

Про це йдеться у відеозверненні президента у вівторок, 29 березня.

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"Впевнений, що ви сьогодні бачили новину про те, що росіяни нібито вирішили скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямах, що ж, так можна сказати й про Чорнобаївку. Нібито російська авіація просто вирішила менше літати, а російська техніка менше їздити", — повідомив президент.

Він додав, що зменшення кількості обстрілів — це заслуга виключно українських військових, а не російської влади.

"Я вдячний усім нашим захисникам та захисницям, усім, хто забезпечує оборону Києва, саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку, проте не варто втрачати пильність. Ситуація не стала легшою, масштаб викликів не зменшився, російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак на нашу державу", — зазначив Зеленський.

Президент України додав, що ніхто не збирається знижувати зусилля — всі працюють на оборону країни, адже українці не наївні люди й розуміють, що довіряти можна тільки конкретному результату. Водночас президент додав, що Україна готова переговорів.

Зеленський наголосив, що попри заяви російської сторони, обстріли українських міст тривають, а "довіряти їм без конкретних результатів немає підстав".

Нагадаємо, що у вівторок, 29 березня, у Стамбулі пройшов черговий раунд переговорів між росією та Україною. За результатами тригодинного спілкування було зроблено низку заяв. Зібрали для вас головне у матеріалі "Телеграфу".