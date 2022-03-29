Україна та росія провели переговори в Стамбулі: що вирішили з Кримом, Донбасом та НАТО

Сторони обговорюють положення великого міжнародного договору, який би гарантував безпеку Україні

У вівторок, 29 березня, у Стамбулі пройшов черговий раунд переговорім між росією та Україною. За результатами тригодинного спілкування було зроблено ряд заяв. Зібрали для вас головне.

Міжнародний договір та гарантії безпеки

"Ми працювали над форматом нової системи гарантій безпеки для України. Це новий міжнародний договір, який ратифікують (у випадку підписання — Ред.). Країни-гаранти за аналогом 5 статі НАТО, протягом 3 днів будуть проводити консультації. Країни-гаранти будуть зобов'язані надати допомогу. Серед гарантів: країни Радбезу ООН, США, Китай, Росія, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Польща, Ізраїль", — заявив голова української делегації Давид Арахамія.

"Ключова вимога до договору — чіткі гарантії безпеки України, які мають бути аналогічні 5 статті НАТО. Тобто, якщо Україна буде об'єктом агресії, ми в праві протягом трьох днів вимагати консультацій, якщо вони ні до чого не призведуть, то країни гаранти мають допомогти озброєнням і навіть закрити небо", — сказав член української делегації Олександр Чалий.

Позаблоковий статус, відмова від НАТО та курс в ЄС

"Якщо нам вдасться закріпити ключові положення (вказані у пункті про гарантії безпеки — Ред.), то Україна буде в позиції зафіксувати свій статус у формі постійного нейтралітету, позаблоковість та безядерність", — заявив Олександр Чалий.

"Під такими гарантіями, які дорівнюють 5 статті НАТО, ми не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази й не будемо вступати у військово-політичні союзи. Але принципово важливо, що ніщо не буде суперечити на право вступу України до ЄС", — додав він.

Також говорилось, що військові навчання на території України зможуть проводитись лише за згодою країн-гарантів. Важливий пункт, оскільки росія виступає одним з гарантів.

Статус Криму та Севастополя

"Договором пропонується зафіксувати прагнення сторін протягом 15 років вирішити питання, пов'язані з Кримом та Севастополем шляхом двосторонніх переговорів між Україною та РФ. Тільки переговори. Додатково пропонується зафіксувати, що Україна та РФ не вирішуватимуть питання Криму та Севастополя військовим шляхом, а продовжать свої політико-дипломатичні зусилля для вирішення проблеми", — заявив член делегації, радник голови ОП Михайло Подоляк.

Донбас

Українська делегація заявила, що питання Донбасу буде закріплено в договорі окремим пунктом, але конкретики не прозвучало. Російська сторона підкреслила, що питання Донбасу будуть вирішувати Зеленський та путін на особистій зустрічі (детальніше нижче).

Референдум

"Імплементація рішення цього договору по гарантіях безпеки буде йти за такою процедурою. Спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України висловлять свою позицію щодо цього договору і щодо того, як він має працювати. Після цього буде йти ратифікація парламентів країн-гарантів і парламенту України. Це ключове", – розповів Михайло Подоляк.

"Тобто ми маємо отримати підтримку суспільства, щоб цей договір був дійсно консолідуючий для нас", – додав радник голови ОП.

Для підписання договору пропонується організувати зустріч на найвищому рівні.

Зустріч Зеленського з путіним

"Пропонуємо рішення, за яким зустріч глав держав можлива одночасно з парафуванням договору міністрами закордонних справ. Тим паче, що в момент парафування та розгляду деталей договору можливе обговорення різних політичних нюансів та деталей", — заявив глава російської делегації Мединський.

Загалом все описане вище наразі обговорюється. Після переговорів російська сторона провела свій брифінг, де заявила про "суттєве скорочення військової активності на Чернігівському та Київському напрямках".