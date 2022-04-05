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У росії після заяв Зеленського загрожують зривом переговорів: подробиці

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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сергій лавров Новина оновлена 05 квітня 2022, 21:29
сергій лавров

глава МЗС рф

Глава МЗС рф сергій лавров заявив, що якщо керівництво України не вирішуватиме питання про "денацифікацію та демілітаризацію", а також не обговорюватиме питання про "відновлення прав російської мови", то це поставить на паузу подальший хід переговорного процесу. При цьому лавров закликав Київ "усвідомити свою відповідальність за безпеку в Європі, за майбутнє світоустрою, за забезпечення дотримання всіх принципів статуту ООН".

Про це лаврів сказав в ефірі телеканалу "Росія 24".

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"Якщо вони, як і раніше, будуть заявляти, що проблем з правами російського населення і з нацифікацією всіх сфер життя країни у них не існує, я не думаю, що це сприятиме подальшому ходу переговорного процесу", — заявив глава МЗС рф.

Нагадаємо, що у кривавого диктатора путіна не виключають ймовірності особистих переговорів з главою української держави Володимиром Зеленським для обговорення питання припинення війни в Україні.

Самого путіна нещодавно президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр назвав "бункерним розпалювачем війни", зазначивши, що співпраця з росією стала неможливою.

Теги:
#Україна #Росія #Сергій Лавров #Володимир Зеленський
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