"Денацифікацію не обговорюємо": Зеленський пояснив позицію щодо російської мови на переговорах з рф

Глава держави вперше після початку війни поспілкувався із росЗМІ.

У неділю, 27 березня, президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю російським ЗМІ розповів про своє ставлення до "денацифікації", яка є однією з "ціллю" повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Повна версія інтерв’ю Зеленського РосЗМІ доступна на YouTube-каналі "Офіс Президента України".

За словами Зеленського, Київ на переговорах з Москвою взагалі не обговорює питання "денацифікації та демілітаризації", адже це "зовсім незрозумілі речі".

"Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь "демілітаризацію", якусь "денацифікацію". Для мене це незрозумілі абсолютно речі", — заявив Зеленський.

Потім Зеленський одразу почав обговорювати третій ультиматум Кремля для мирних переговорів — статус російської мови. Президент зазначив, що з кожним днем війни все більше і більше людей в Україні відвертається від російської мови, адже росія "передає любов до своєї мови через кров". Президент додав, що згоден відкривати приватні російські школи в Україні, лише в тому випадку, якщо рф робитиме дзеркальні кроки й відкриватиме українські школи на своїй території.

"Хочете російську школу, хтось хоче російською вчитися — приватна, будь ласка, відкривайте, але з умовою: ви відкриваєте у нас, ми відкриваємо у вас. Щось у вас видаємо — значить, і тут видаємо. Ставлення яке хочемо до російської мови? Це ваша мова, державна мова Російської Федерації, все має бути справедливо. Поважайте нас і нашу мову державну українську, і все", — зазначив Зеленський.

Також президент заявив, що мовне питання піде з порядку денного переговорів, адже він планує підписати з усіма країнами-сусідами договір про повагу до мов.

"Повага до мов народів-сусідів — мене цікавить такий договір, я хочу його підписати з усіма сусідніми країнами. Мене цікавлять Росія, Угорщина, Польща — у нас багато різних історичних питань. Румунія і так далі… У нас багато різних питань, у нас багато меншин, національностей, і цей договір буде достатнім для поваги тих чи інших мов усередині нашої країни. Питання мови, я впевнений, піде з порядку денного, тому що буде вирішено таким договором", — вважає Зеленський.

Нагадаємо, в росії раніше озвучили 4 вимоги до України для організації переговорів кривавого диктатора володимира путіна з Зеленським.

нейтралітет України (відмова від членства в НАТО);

роззброєння та взаємні гарантії безпеки в контексті австрійської моделі (країна відмовляється від входження у військові блоки та розміщення на своїй території іноземних військових баз, але матиме власну армію);

"денацифікація";

усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні.

Раніше Зеленський відверто розповів про своє ставлення до росіян.