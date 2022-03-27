Зеленський відверто розповів, як ставиться до росіян

Між Україною та росією відбувся глобальний культурний розкол

Після початку військового вторгнення росії в Україну в нашій країні сильно погіршилося ставлення до всіх росіян.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю російським опозиційним ЗМІ.

За його словами, у Росії залишається багато людей, які підтримують Україну і їм він вдячний, але загалом ставлення українців до росіян змінилося безповоротно.

Зеленський додав, що коли обійняв президентську посаду, то хотів нормалізувати відносини з росією та в деяких аспектах повернути їх на рівень до 2014 року.

"Сьогодні, за цей місяць, стався глобальний, історичний, культурний розкол. Глобальний. Це не просто війна. Я вважаю, що це все набагато гірше", — зазначив він.

Зеленський каже, що деяка частина росіян сама знайде потрібну інформацію, щоб зрозуміти мотивацію України після 2014 року. Проте більшість все одно воліє сліпо вірити кремлівській пропаганді та ігнорувати те, що в нашій країні вже 8 років триває війна.

За його словами, саме це і є найбільшим розчаруванням, яке переросло у "ненависть народів".

"У мене немає відповіді, як це можна повернути. У мене немає відповіді, чи повернеться це взагалі колись", — додав він.

При цьому Зеленський додав, що якщо конфлікт затягнеться ще на кілька місяців, то в кожній сім’ї буде якась втрата, чи то поранення, чи потреба залишити будинок, вимушена еміграція, звільнення чи інше

Як повідомлялося раніше, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україні почалися "маленькі контрнаступи" ЗСУ одразу в чотирьох областях.