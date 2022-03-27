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Почалися маленькі контрнаступи: Арестович дав прогноз війни на два тижні

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олексій Арестович Новина оновлена 27 березня 2022, 17:43
Олексій Арестович

Чиновник розповів, чого чекати українцям у найближчі два тижні війни.

У неділю, 27 березня, на 32-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну окупанти мають два основні завдання.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу у неділю.

Арестович зазначив, що українські війська розпочали "маленькі тактичні контрнаступальні дії" у Сумській та Харківській областях, продовжують їх у Київській та Херсонській областях. При цьому завдання окупантів звелося до двох пунктів – оточити війська ООС на Донбасі та добити Маріуполь, а також утримати оборону на Херсонщині. Олексій зазначив, що найближчим часом становище навколо Маріуполя може дуже ускладнитися, а на Сході ситуація може стати далеко не простою. Водночас Арестович заявив, що військове керівництво країни розуміє ситуацію та приймає відповідні рішення.

Через контрнаступ українських військ Арестович звернувся до українських воїнів із закликом не знущатися з військовополонених і дотримуватися Женевської конвенції.

Раніше Арестович розповів, що окупанти в 11-й раз сунулися в Чорнобаївку.

Теги:
#Україна #Росія #Олексій Арестович #Війна з Росією
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