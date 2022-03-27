Рус

Окупанти 11-й раз "відхопили" у Чорнобаївці та 4-й раз ще в одному місці

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
367
Окупанти 11-й раз "відхопили" у Чорнобаївці та 4-й раз ще в одному місці Новина оновлена 27 березня 2022, 12:01

Окупанти знову сунулися до Чорнобаївки і знову зазнали поразки.

Українські захисники вже 11-й раз вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.

Про це повідомив 27 березня у Facebook радник президента Олексій Арестович.

"На вже, дорога. 11:0, уночі сьогодні) До речі, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє Чорнобаївку. 4:0. Сьогодні", — написав він.

Нагадаємо, що українські військові 24 березня вдесяте знищили техніку російських окупантів, яку вони продовжують стягувати на аеродром у Чорнобаївці Херсонської області.

У мережі відразу відреагували новою порцією мемов і жартів на тему російського погрому в українському селі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що південно-східний регіон Харківщини також можна назвати місцевою "Чорнобаївкою".

23 березня українськими ЗРК там було збито два бойові літаки російських окупантів.

Зазначимо, що для окупантів Чорнобаївка має серйозне військове значення.

Теги:
#Херсонська область #Олексій Арестович #Чорнобаївка
На окупованому Донбасі і так часто з’являються російські триколори
Політика
Ватажок бойовиків "ЛНР" зробив заяву щодо входження до складу росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На окупованому Донбасі і так часто з’являються російські триколори
Ватажок бойовиків "ЛНР" зробив заяву щодо входження до складу росії
Дата публікації
Категорія
ЗСУ
Російських генералів в Україні вбивають із неймовірною швидкістю — аналіз від The Washington Post
Дата публікації
Категорія
Українські поля заповнені підбитою технікою
Літаків вже за 120: нові дані про втрати росії в Україні
Дата публікації
Категорія
"Добрий" — такий позивний дали Геремєєву "кадировці"
На відео кадировців в Україні засвітився фігурант одного з найгучніших убивств у Росії
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 27 березня
Війна — день 32: Україна повертає свої території, а росія перекинула до Мелітополя свої війська з Грузії