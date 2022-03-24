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Окупанти вдесяте були розгромлені в Чорнобаївці: українці святкують ювілей

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Чорнобаївка стала мемом на тлі тотальних провалів рф у цьому селі Новина оновлена 24 березня 2022, 23:32
Чорнобаївка стала мемом на тлі тотальних провалів рф у цьому селі

Чорнобаївка такими темпами увійде до підручників із всесвітньої історії.

У четвер, 24 березня, на 29-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну окупанти знову поткнулися до Чорнобаївки, що на Херсонщині, і зазнали поразки.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook.

"Барабанний бій!.. Рівняйся, смирно!.. Десятий раз Чорнобаївки — зустрічай!.. На цей час спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст — тікають!.. Мабуть, ми знову грохнули когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому, під час сьомого разу. З місяцем початку операції вас, хлопці. Біжіть, не запихайтеся", — написав Арестович.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім опублікував відео бою.

У мережі відразу відреагували новою порцією мемів і жартів на тему російського погрому в українському селі.

Раніше повідомлялося, чому Чорнобаївка має серйозне військове значення.

Нагадаємо, 24 березня ЗСУ звільнили українське село у Запорізькій області. Крім того, бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" у четвер відбили п’ять атак окупантів, завдавши відчутних втрат ворогові. Також українська армія звільнила село під Києвом, перекривши росіянам дорогу до відступу.

Теги:
#Україна #Росія #Херсонська область #Олексій Арестович #Війна з Росією #Чорнобаївка
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