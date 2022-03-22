"Іронія долі, або Знову в Чорнобаївці": соцмережі жартують над черговим розгромом окупантів

Поведінку російських нацистів під Херсоном порівнюють із фільмом "День бабака"

Вже кілька діб у мережі не вщухає обговорення постійних спроб російських окупантів атакувати село Чорнобаївка і аеродром, що знаходиться там. Як відомо, 21 березня українські військовослужбовці всьоме припинили ворожі наміри і знищили підрозділи, що прибули туди. Користувачі соцмереж, зрозуміло, не пройшли повз таку подію і бурхливо відреагували на нього потоком фотожаб і мемов.

Не всі, але багато найкращих "Телеграф" вирішив зібрати в одній публікації. Насолоджуйтесь!

Зазначимо відразу, що багато робіт не підписано щодо авторства, тому що знайдені на просторах Facebook або Instagram. Проте сподіваємося, що таку вільність можна пробачити, адже зараз для спільної відсічі ворогові українцям і гумор потрібен спільний, практично народний.

Про Чорнобаївку, до речі, жартують на різні теми. Хтось, наприклад, робить село місцем дії різних відомих фільмів.

Фото з просторів Facebook

Фото з просторів Facebook

Фото з просторів Facebook

Фото з просторів Facebook

Фото з просторів Facebook

Інші ж роблять посилання на вже відомі жарти "воєнного часу" в Україні — "привида" Києва, насіння в кишенях у російських військових для кращого врожаю соняшника, бої за цукор у росії тощо.

Автор Павло Мошковський

Фото з просторів Facebook

Фото з просторів Facebook

Фото з просторів Facebook

Не обходиться і без стьобу над політичними діячами.

Фото з просторів Facebook

Фото з просторів Facebook

Твіттерська мудрість

Деякі ж із робіт просто лаконічні та естетичні. Але менш смішними від цього не стають.

Автор Креативна Катівня

Автор Олександр Грехов

Фото з просторів Facebook

Фото з просторів Facebook

Автор Bright Arts

Автор Goni Memes

Автор Goni Memes

Також нагадаємо, що багато гумору у складні часи не буває. Українці в соцмережах вже готуються до організації польових робіт за допомогою військовополонених росіян, а також розповідають, чому ворожому війську треба розуміти різницю між "в/на Україні".