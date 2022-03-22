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"Іронія долі, або Знову в Чорнобаївці": соцмережі жартують над черговим розгромом окупантів

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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Українці рятуються гумором Новина оновлена 22 березня 2022, 09:20
Українці рятуються гумором

Поведінку російських нацистів під Херсоном порівнюють із фільмом "День бабака"

Вже кілька діб у мережі не вщухає обговорення постійних спроб російських окупантів атакувати село Чорнобаївка і аеродром, що знаходиться там. Як відомо, 21 березня українські військовослужбовці всьоме припинили ворожі наміри і знищили підрозділи, що прибули туди. Користувачі соцмереж, зрозуміло, не пройшли повз таку подію і бурхливо відреагували на нього потоком фотожаб і мемов.

Не всі, але багато найкращих "Телеграф" вирішив зібрати в одній публікації. Насолоджуйтесь!

Зазначимо відразу, що багато робіт не підписано щодо авторства, тому що знайдені на просторах Facebook або Instagram. Проте сподіваємося, що таку вільність можна пробачити, адже зараз для спільної відсічі ворогові українцям і гумор потрібен спільний, практично народний.

Про Чорнобаївку, до речі, жартують на різні теми. Хтось, наприклад, робить село місцем дії різних відомих фільмів.

Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook

Інші ж роблять посилання на вже відомі жарти "воєнного часу" в Україні — "привида" Києва, насіння в кишенях у російських військових для кращого врожаю соняшника, бої за цукор у росії тощо.

Автор Павло Мошковський
Автор Павло Мошковський
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook

Не обходиться і без стьобу над політичними діячами.

Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Твіттерська мудрість
Твіттерська мудрість

Деякі ж із робіт просто лаконічні та естетичні. Але менш смішними від цього не стають.

Автор Креативна Катівня
Автор Креативна Катівня
Автор Олександр Грехов
Автор Олександр Грехов
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Фото з просторів Facebook
Автор Bright Arts
Автор Bright Arts
Автор Goni Memes
Автор Goni Memes
Автор Goni Memes
Автор Goni Memes

Також нагадаємо, що багато гумору у складні часи не буває. Українці в соцмережах вже готуються до організації польових робіт за допомогою військовополонених росіян, а також розповідають, чому ворожому війську треба розуміти різницю між "в/на Україні".

Теги:
#Україна #Росія #Херсонська область #Війна #Жарти #Гумор #Меми #Фотожаби #Чорнобаївка
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