"Коли напав НА Україну, а залишився В": мережі жартують над російськими окупантами, меми та фотожаби (18+)

Деякі із нинішніх жартів обов’язково увійдуть в історію

Україна тримає героїчну оборону проти російської окупаційної армії вже п'яту добу поспіль. Звісно, що така ситуація є вельми важким випробуванням для багатьох людей, тому й не дивно, що українці намагаються відволікатися від поганих думок за допомогою жартів.

"Телеграф" навіть не намагався зробити повну підбірку народної творчості, яка нині гуляє просторами інтернету. Однак навіть у цьому випадку жартів ми зібрали дуже багато.

Одразу хочемо перепросити за невказування авторів — кількість матеріалу величезна, не завжди можна знайти першоджерело. Пам'ятаймо, що Україна сильна та єдина, тому наразі, мабуть, і жарти над окупантами у нас — одні на всіх.

І так, попереджаємо: більшість мемів та фотожаб містять нецензурну лексику. Зважаючи на ситуацію в країні ми подаємо їх "мовою оригіналу", себто без цензури (18+).

Найбільше жартів, звісно, стосується долі російських нападників. Періодично "прилітає" й білорусам, які готові стати на допомогу путінській армії.

Також на увагу заслуговує і вже тренд нинішніх днів — фраза "русский корабль, иди на**й", яку адресували росіянам наші захисники на острові Зміїний. Нею тепер послуговуються не лише у повсякденному мовленні, а й деякі компанії.

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Окремо слід зазначити, що українці — єдині як ніколи у своєму бажанні перемогти нападника. Тому і настрої — відповідні.

Ще маємо підбірку політично-економічних жартів.

А на завершення хочемо нагадати: якщо Бог існує, то він, вочевидь, носить форму ЗСУ. Вірте у перемогу, вірте в нашу армію і все буде Україна!

А для ще більшого підняття бойового духу пропонуємо переглянути відео, де жителі наразі частково окупованого Бердянська співають Гімн України перед технікою російських солдатів.