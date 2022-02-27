"Гребіть веслами": екіпаж грузинського корабля відмовився заправляти російський теплохід і викликав захоплення в мережі

Легендарна фраза захисників Зміїного пролунала знову.

На тлі вторгнення Росії в Україну, підтримку нашим захисникам і народу вже висловили не тільки глави держав світу, а і їхні громадяни. Зокрема, показова ситуація сталася імовірно в Чорному морі, де російський корабель попросив дозаправки у грузинського балкера.

Відповідними кадрами поділився журналіст Петро Шуклінов на своїй сторінці у Фейсбуку.

Як видно на відео, екіпаж корабля Грузії спочатку уточнив, чи є судно російським, а потім, отримавши ствердну відповідь, заявив про те, що відмовляється допомагати їхньому теплоходу.

"Російський корабель, йди на **й", — повторив старший помічник капітана легендарну фразу захисників острова Зміїний.

На відео чути також, що з боку судна РФ прозвучали заперечення про те, що, мовляв, у них закінчується паливо і їм зараз "не до політики", на що грузини запропонували тим веслувати.

Користувачі мережі вчинок оцінили.

Як повідомлялося раніше, рано вранці 24 лютого Росія розпочала масоване вторгнення на територію України. Острів Зміїний неодноразово зазнавав обстрілів, а пізніше 13 прикордонникам, які продовжували його утримувати, було запропоновано здатися. Захисники виконувати вимогу відмовилися, після чого зазнали масованого удару корабельної артилерії.

Спочатку повідомлялося, що всі вони загинули, проте пізніше у МВС висловилися припущення, що українські герої ще можуть бути живі.