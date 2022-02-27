"Гребите веслами": экипаж грузинского корабля отказался заправлять российский теплоход и вызвал восторг в сети

Легендарная фраза защитников Змеиного прозвучала вновь.

На фоне продолжающегося вторжения России в Украину, поддержку нашим защитникам и народу уже высказали не только главы государств мира, но их граждане. В частности показательная ситуация предположительно произошла в Черном море, где российский корабль попросил дозаправки у грузинского балкера.

Соответствующими кадрами поделился журналист Петр Шуклинов на своей странице в Фейсбук.

Как видно на видео, экипаж корабля Грузии сначала уточнил, является ли судно российским, а затем, получив утвердительный ответ, заявил о том, что отказывается помогать их теплоходу.

"Русский корабль, иди на**й", — повторил старший помощник капитана легендарную фразу защитников острова Змеиный.

На видео слышно также, что со стороны судна РФ прозвучали возражения о том, что мол у них заканчивается топливо и им сейчас "не до политики", на что грузины предложили тем грести веслами.

Пользователи сети поступок оценили.

Как сообщалось ранее, ранним утром 24 февраля Россия начала массированное вторжение на территорию Украины. Остров Змеиный неоднократно подвергался обстрелам, а позже 13 пограничникам, которые продолжали его удерживать, было предложено сдаться. Защитники выполнять требование отказались, после чего подверглись массированному удару корабельной артиллерии.

Изначально сообщалось, что все они погибли, однако позже в МВД высказались предположения, что украинские герои еще могут быть живы.