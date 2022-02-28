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"Душу й тіло ми положим за нашу свободу": Бердянськ зустрів окупанта Гімном України (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Місцеві жителі неймовірно хоробрі Новина оновлена 28 лютого 2022, 11:43
Місцеві жителі неймовірно хоробрі

Бердянськ демонструє проукраїнські настрої

На ранок понеділка, 28 лютого, Бердянськ, що у Запорізькій області, частково знаходиться в залежності від російського окупанта. Однак це не заважає місцевим жителям співати Державний Гімн України на площі перед міською радою, в якій засіли загарбники, аби показати — їм тут не раді.

Відеозаписом з місця події подівся Telegram-блогер donetchanyn.

В ролику добре видно, як люди кооперуються неподалік адмінбудівлі, на якій і досі майорить синьо-жовтий стяг, і на всю можливу гучність виспівують добре знайомі кожному рядки.

"Душу й тіло ми положим за нашу свободу, і покажем, що ми браття козацького роду!" — "вітають" жителі Бердянська російських загарбників.

Символізму ситуації додає те, що міська рада розташована на площі Єдності.

Відомо, що міська влада від співпраці із окупантами категорично відмовилася. Аби не спричинити людських жертв українські чиновники просто перемістили свою нинішню роботу до іншої будівлі. У адмінбудівлі ж нині знаходяться росіяни.

При цьому взагалі без втрат із українського боку не обійшлося. Як поінформували в Запорізькій ОДА, один із путінських вояк застрелив мирного жителя Бердянську за те, що той відмовився дати йому телефон для комунікації із родиною.

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