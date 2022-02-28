Рус

Не віддав мобільний: у Бердянську чоловік загинув під кулями російських окупантів

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
15
Таким чином загарбники відомстили своїй жертві Новина оновлена 28 лютого 2022, 10:08
Таким чином загарбники відомстили своїй жертві

Мирне населення України знаходиться у значній небезпеці

У Запоріжській області трапилася трагедія — російські окупанти, зайшовши на територію Бердянська, розстріляли місцевого жителя після розмови. Чоловік відмовився надати їм мобільний телефон для комунікації з громадянами РФ.

Подробиці повідомляє пресслужба Запорізької облдержадміністрації.

За словами представника Ради оборони Запорізької області Іван Ареф'єв, українець одразу відмовився надати можливість російському загарбнику підтримати зв'язок із родиною. Після цього у хід пішла зброя. На жаль, від отриманих поранень житель Бердянську загинув.

Також у Запорізькій ОДА нагадали, що чимало військовослужбовців армії РФ грабують магазини, банки та заправки. Їм доводиться займатися мародерством, адже рідна країна їх не забезпечила всім необхідним.

Всі ці злочини, вчинені у воєнний час, згодом будуть розслідувані, а їхні винуватці — обов'язково покарані.

Нагадаємо, що наразі бої точаться на східному та північному фронтах. Особливо гаряче наразі на Чернігівщині, де обстрілюють дитсадки та будинки, а також на Харківщині, де постійно ведуться обстріли міських кварталів.

Теги:
#Україна #Росія #Запорізька область #Війна #Бердянськ
Російська армія зазнає нищівних втрат в Україні: нове зведення
Суспільство
Російська армія зазнає нищівних втрат в Україні: нове зведення
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Російська армія зазнає нищівних втрат в Україні: нове зведення
Російська армія зазнає нищівних втрат в Україні: нове зведення
Дата публікації
Категорія
Ворожі танки та вертольоти ненадовго затримуються на українській землі
Здамо металобрухт — відбудуємо Україну: свіжі фото та відео розбитої техніки росіян
Дата публікації
Категорія
Російські танки продовжують наближатися до Києва
Стався справжній злам: Резніков підсумував перші чотири дні війни проти Росії
Дата публікації
Категорія
Російська армія продовжує атакувати, зазнаючи великих втрат
Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Київ та Москва таки почнуть діалог
У Білорусі відбудуться перші за час війни переговори України з Росією (онлайн-трансляція)