Не віддав мобільний: у Бердянську чоловік загинув під кулями російських окупантів
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Мирне населення України знаходиться у значній небезпеці
У Запоріжській області трапилася трагедія — російські окупанти, зайшовши на територію Бердянська, розстріляли місцевого жителя після розмови. Чоловік відмовився надати їм мобільний телефон для комунікації з громадянами РФ.
Подробиці повідомляє пресслужба Запорізької облдержадміністрації.
За словами представника Ради оборони Запорізької області Іван Ареф'єв, українець одразу відмовився надати можливість російському загарбнику підтримати зв'язок із родиною. Після цього у хід пішла зброя. На жаль, від отриманих поранень житель Бердянську загинув.
Також у Запорізькій ОДА нагадали, що чимало військовослужбовців армії РФ грабують магазини, банки та заправки. Їм доводиться займатися мародерством, адже рідна країна їх не забезпечила всім необхідним.
Всі ці злочини, вчинені у воєнний час, згодом будуть розслідувані, а їхні винуватці — обов'язково покарані.
Нагадаємо, що наразі бої точаться на східному та північному фронтах. Особливо гаряче наразі на Чернігівщині, де обстрілюють дитсадки та будинки, а також на Харківщині, де постійно ведуться обстріли міських кварталів.
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