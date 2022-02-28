Не віддав мобільний: у Бердянську чоловік загинув під кулями російських окупантів

Мирне населення України знаходиться у значній небезпеці

У Запоріжській області трапилася трагедія — російські окупанти, зайшовши на територію Бердянська, розстріляли місцевого жителя після розмови. Чоловік відмовився надати їм мобільний телефон для комунікації з громадянами РФ.

Подробиці повідомляє пресслужба Запорізької облдержадміністрації.

За словами представника Ради оборони Запорізької області Іван Ареф'єв, українець одразу відмовився надати можливість російському загарбнику підтримати зв'язок із родиною. Після цього у хід пішла зброя. На жаль, від отриманих поранень житель Бердянську загинув.

Також у Запорізькій ОДА нагадали, що чимало військовослужбовців армії РФ грабують магазини, банки та заправки. Їм доводиться займатися мародерством, адже рідна країна їх не забезпечила всім необхідним.

Всі ці злочини, вчинені у воєнний час, згодом будуть розслідувані, а їхні винуватці — обов'язково покарані.

Нагадаємо, що наразі бої точаться на східному та північному фронтах. Особливо гаряче наразі на Чернігівщині, де обстрілюють дитсадки та будинки, а також на Харківщині, де постійно ведуться обстріли міських кварталів.