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У тимчасово окупованому Бердянську росіяни зайняли всі адмінбудівлі

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Артем Калінін Артем Калінін
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У тимчасово окупованому Бердянську росіяни зайняли всі адмінбудівлі Новина оновлена 27 лютого 2022, 23:57

Міська влада в даний час працює віддалено

У Бердянську, який у неділю, 27 лютого, був зайнятий російськими військами, окупанти зайняли всі адміністративні будівлі. Про це повідомив виконувач обов’язків мера Бердянська Олександр Свідло.

Про це пише "Громадське".

За словами чиновника, до Будинку виконкому зайшли солдати, які представилися російськими військовими та заявили, що всі адміністративні будівлі міста, і будівля виконкому в тому числі, тепер під їхнім контролем.

"Нам було запропоновано продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей. Вважаю таку пропозицію неприйнятною", — заявив в.о. мера.

Міська влада покинула будівлю виконкому і зараз продовжує свою роботу віддалено, зазначив Свідло.

Нагадаємо, раніше українські військові вибили російські війська з міста Волновахи Донецької області, перетвореного під час боїв на руїни.

Теги:
#Бердянськ #Вторгнення Росії #Окупанти #Війна з Росією #Бердянськ — Київ
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