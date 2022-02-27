Українська армія відбила Волноваху

Російська армія перетворила місто на руїни

Українські військові вибили російські війська із Волновахи.

Про це повідомила представник Донецької облдержадміністрації Тетяна Ігнатченко. За її словами, російська армія перетворила місто на руїни.

"Волноваха – наша! Щоправда, рашисти перетворили її на руїни", — зазначила вона.

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Зазначимо, що до ранку 27 лютого ситуація у Києві та Харкові залишається напруженою, російські загарбники намагаються за будь-яку ціну зайти до міст. Противник прорвався до міста, але ЗСУ вибивають ворога та зачищають місто.

Також після важких боїв від російських окупантів було повністю зачищено Ірпінь.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну триває вже четверту добу поспіль. Ведуться вуличні бої у багатьох містах країни, про що "Телеграф" оперативно інформує у своєму текстовому онлайні.