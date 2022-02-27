Рус

Українська армія відбила Волноваху

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
867
Волноваха зараз
Волноваха зараз

Російська армія перетворила місто на руїни

Українські військові вибили російські війська із Волновахи.

Про це повідомила представник Донецької облдержадміністрації Тетяна Ігнатченко. За її словами, російська армія перетворила місто на руїни.

"Волноваха – наша! Щоправда, рашисти перетворили її на руїни", — зазначила вона.

Зазначимо, що до ранку 27 лютого ситуація у Києві та Харкові залишається напруженою, російські загарбники намагаються за будь-яку ціну зайти до міст. Противник прорвався до міста, але ЗСУ вибивають ворога та зачищають місто.

Також після важких боїв від російських окупантів було повністю зачищено Ірпінь.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну триває вже четверту добу поспіль. Ведуться вуличні бої у багатьох містах країни, про що "Телеграф" оперативно інформує у своєму текстовому онлайні.

Теги:
#Війна
Володимир Путін
Україна
Путін пішов на ядерний шантаж України та Заходу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін
Путін пішов на ядерний шантаж України та Заходу
Дата публікації
Категорія
Німеччина відмовилася від газу РФ
"Кінець для Путіна": Німеччина більше не купуватиме газ у Росії
Дата публікації
Категорія
Олександр Лукашенко та Володимир Путін
Стало відомо про плани Лукашенка вплутатися у війну проти України
Дата публікації
Категорія
Колона танків з поміткою V рухається на Київ, заходячи з нового напрямку: жителів просять знищувати ворога всім, що є
Колона танків з поміткою V рухається на Київ, заходячи з нового напрямку: жителів просять знищувати ворога всім, що є
Дата публікації
Категорія
Росіяни продовжують наступати, незважаючи на потужну відповідь України
Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)