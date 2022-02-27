Ірпінь повністю зачищений від російських окупантів

Загарбники були розбиті

Під час боїв за підступи до Києва українські військовослужбовці повернули під свій контроль Ірпінь, розбивши російських окупантів, що прийшли із Бучі.

Подробиці повідомляє "Суспільне", посилаючись на мера міста Олександра Маркушина.

За його словами, загарбники намагалися закріпитись в Ірпені, але українські захисники зіпсували їхні плани.

Ірпінь на карті

Виявилося, що після виходу з Бучі було підірвано міст, тому росіяни втратили можливість відступу. Цим і скористалися наші військові, направивши на ворога не лише танкові залпи, а й "Байрактари", які славляться можливістю знищувати техніку супротивника.

Брали участь у бою і представники тероборони — вони також вели вогонь у бік російських окупантів.

Олександр Маркушин закликав мешканців міста допомагати один одному, але бути дуже обережними і без потреби не виходити з дому — обстріли все одно ведуться, і шалена куля чи снаряд можуть коштувати комусь життя.

Зазначимо, що з ночі 26 лютого столицю почали атакувати найбільш завзято — використовують балістичні та крилаті ракети, допомогу диверсантів та важку техніку. У Бучі, з якої окупанти зайшли у вищезгаданий Ірпінь, снаряд потрапив до багатоповерхового будинку.