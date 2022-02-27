У Києві вибух у дворі житлового будинку, а у Бучі до 9-поверхівки потрапив снаряд: фото
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Внаслідок обстрілу Києва снаряд потрапив у житловий будинок, а в Бучі горить багатоповерхівка.
Окупанти продовжують обстрілювати Україну та Київську область. Ніч на 27 лютого була складною, противник намагався прорватися до столиці.
У КМДА повідомляють, що на вулиці Лаврухіна стався вибух у дворі 16-поверхівки. Зайнялися 7 приватних автомобілів, евакуювали людей з 1-го під’їзду. Попередньо без жертв. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна, балкони з 1-15 поверх.
У місті Буча Київської області також тривають ворожі обстріли — горить житловий 9-поверховий будинок.
Про це повідомляє Українська правда із посиланням на свої джерела в ОПУ, ДСНС.
Повідомляється, що снаряд потрапив до дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Вокзальної, 101 о 08:20. Після цього будинок спалахнув. Рятувальники вже локалізували пожежу. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС залишили місце події через обстріл.
Зазначимо, що Харків також продовжує боротися із окупантами. Противник прорвався до міста, але ЗСУ вибивають ворога та зачищають місто.
Крім того, у Василькові на нафтобазі триває пожежа, але частину палива вдалося врятувати.
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