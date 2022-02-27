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У Києві вибух у дворі житлового будинку, а у Бучі до 9-поверхівки потрапив снаряд: фото

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Вибух у Києві Новина оновлена 27 лютого 2022, 11:09
Вибух у Києві

Внаслідок обстрілу Києва снаряд потрапив у житловий будинок, а в Бучі горить багатоповерхівка.

Окупанти продовжують обстрілювати Україну та Київську область. Ніч на 27 лютого була складною, противник намагався прорватися до столиці.

У КМДА повідомляють, що на вулиці Лаврухіна стався вибух у дворі 16-поверхівки. Зайнялися 7 приватних автомобілів, евакуювали людей з 1-го під’їзду. Попередньо без жертв. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна, балкони з 1-15 поверх.

У місті Буча Київської області також тривають ворожі обстріли — горить житловий 9-поверховий будинок.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на свої джерела в ОПУ, ДСНС.

Повідомляється, що снаряд потрапив до дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Вокзальної, 101 о 08:20. Після цього будинок спалахнув. Рятувальники вже локалізували пожежу. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС залишили місце події через обстріл.

Горить житловий 9-поверховий будинок
Горить житловий 9-поверховий будинок

Зазначимо, що Харків також продовжує боротися із окупантами. Противник прорвався до міста, але ЗСУ вибивають ворога та зачищають місто.

Крім того, у Василькові на нафтобазі триває пожежа, але частину палива вдалося врятувати.

Теги:
#Київ #Росія #Вибух
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