Втрачений Бердянськ — сили окупантів накопичуються у місті

Ситуація на Донбасі залишається важкою

Четверта доба боротьби України проти російської агресії принесла не найкращі новини.

Як повідомив на своїй Facebook-сторінці в.о. мера Бердянська, секретар міської ради Олександр Свідло у районі 16.00 у місто увійшли ЗС РФ.

"У центр міста з в’їзду з боку Азовського заїхала група військової техніки. Вона проїхала вздовж усього Мелітопольського шосе, спустилася вниз, маневрувала близько 30 хвилин вулицями міста і виїхала назад з боку Азовського. Є інформація, що озброєні люди з автоматами йдуть Пролетарським проспектом невеликими групами. Бойова техніка заїхала у нагірній частині міста – на вулиці Дубініна", – повідомив голова міста.

За словами в.о. мера, місто продовжує свою життєдіяльність, наскільки це можливо за нинішніх умов, щоправда, є факти, що озброєні люди зайшли на котельню, яка гріє Військове містечко, і попросили персонал залишити приміщення, що призвело до відключення котельні.

Після 20 години у Телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розмістив відео з міста, на якому видно колону солдатів та легких бронеавтомобілі "Тигр" біля відділення Нацполіції.

Бердянськ відокремлює від Маріуполя близько 85 кілометрів, що героїчно відбивається від російських окупантів.

Від Бердянська до Маріуполя 85 кілометрів

Тим часом українські військові вибили російські війська з міста Волновахи Донецької області, перетвореного під час боїв на руїни.