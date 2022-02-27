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Во временно оккупированном Бердянске россияне заняли все админздания

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Артем Калинин Артем Калинин
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Во временно оккупированном Бердянске россияне заняли все админздания

Городские власти в настоящее время работают удаленно

В Бердянске, который в воскресенье, 27 февраля был занят российскими войсками, оккупанты заняли все административные здания. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Свидло.

Об этом пишет "Громадське".

По словам чиновника, в Дом исполкома зашли солдаты, которые представились русскими военными и заявили, что все административные здания города, и здание исполкома в том числе, теперь под их контролем.

"Нам было предложено продолжить свою работу, но под контролем вооруженных людей. Считаю такое предложение неприемлемым", — заявил в.о. мэра.

Городские власти покинули здание исполкома и сейчас продолжают свою работу удаленно, отметил Свидло.

Напомним, ранее украинские военные выбили российские войска из города Волновахи Донецкой области, превращенного в ходе боев в руины.

Теги:
#Бердянск #Вторжение России #Оккупанты #Война с Россией #Бердянск – Киев
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