Укр

Украинская армия отбила Волноваху

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Волноваха сейчас Новость обновлена 27 февраля 2022, 14:52
Волноваха сейчас

Российская армия превратила город в руины

Украинские военные выбили российские войска из Волновахи.

Об этом сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко. По ее словам, российская армия превратила город в руины.

"Волноваха – наша! Правда, рашисты превратили ее в руины", — отметила она.

Отметим, что к утру 27 февраля ситуация в Киеве и Харькове остается напряженной, российские захватчики пытаются любой ценой зайти в города. Противник прорвался в город, но ВСУ выбивают врага и зачищают город.

Также после тяжелых боев от российских оккупантов был полностью зачищен Ирпень.

Напомним, что вторжение России в Украину длится уже четвертые сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем "Телеграф" оперативно информирует в своем текстовом онлайне.

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