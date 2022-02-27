Украинская армия отбила Волноваху
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Российская армия превратила город в руины
Украинские военные выбили российские войска из Волновахи.
Об этом сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко. По ее словам, российская армия превратила город в руины.
"Волноваха – наша! Правда, рашисты превратили ее в руины", — отметила она.
Отметим, что к утру 27 февраля ситуация в Киеве и Харькове остается напряженной, российские захватчики пытаются любой ценой зайти в города. Противник прорвался в город, но ВСУ выбивают врага и зачищают город.
Также после тяжелых боев от российских оккупантов был полностью зачищен Ирпень.
Напомним, что вторжение России в Украину длится уже четвертые сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем "Телеграф" оперативно информирует в своем текстовом онлайне.
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