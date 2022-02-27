Потерян Бердянск - силы оккупантов скапливаются в городе

Ситуация на Донбассе остается тяжелой

Четвертые сутки борьбы Украины против российской агрессии принесли не самые хорошие новости.

Как сообщил на своей Facebook-странице и.о. мэра Бердянска, секретарь городского совета Александр Свидло в районе 16.00 в город вошли ВС РФ.

"В центр города со въезда со стороны Азовского заехала группа военной техники. Она проехала вдоль всего Мелитопольского шоссе, спустилась вниз, маневрировала около 30 минут по улицам города и выехала обратно со стороны Азовского. Есть информация, что вооруженные люди с автоматами идут по Пролетарскому проспекту небольшими группам. Боевая техника заехала в нагорной части города – на улице Дубинина", – сообщил глава города.

По словам и.о. мэра, город продолжает свою жизнедеятельность, насколько это возможно в нынешних условиях, правда есть факты, что вооруженные люди зашли на котельную, которая греет Военный городок, и попросили персонал покинуть помещение, что привело к отключение Котельной.

После 20 часов в Телеграмм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко разместил видео из города, на котором видна колонна солдат и легкие бронеавтомобили "Тигр" около отделения Нацполиции.

Бердянск отделяет от Мариуполя героически отбивающегося от российских оккупантов около 85 километров.

От Бердянска до Мариуполя 85 километров

Тем временем украинские военные выбили российские войска из города Волновахи Донецкой области, превращенного в ходе боев в руины.