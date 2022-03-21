Там що – цукор продають? ЗСУ всьоме розбили війська путіна в Чорнобаївці - у мережі істерика
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1421
Поразки росіян під Чорнобаївкою вже стали мемом
Російські окупанти на 26-й день війни в Україні сьомий раз спробувати зайняти аеродром у Чорнобаївці Херсонської області і зазнали ганебної поразки. Якщо минулого разу користувачі мережі з цього просто сміялися, то зараз у Facebook-користувачів просто почалася істерика.
Про розгром російських окупантів у Чорнобаївці у понеділок, 21 березня, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
Сьому спробу ворогів взяти аеродром на Херсонщині радник голови ОП також висміяв.
Після допису Олексія Арестовича користувачів Facebook та Twitter прорвало на меми та жарти, адже комічність ситуації дійсно зашкалює. Дехто з користувачів мережі припустив, що росіяни лізуть в Чорнобаївку, адже там продають цукор, який завдяки кривавому диктатору володимиру путіну тепер є дефіцитним продуктом в росії — люди за нього влаштовують справжні бої, а торгові мережі встановили вікове обмеження на його покупку.
Нагадаємо, що вранці 18 березня стало відомо, що в результаті обстрілу аеродрому в Чорнобаївці було ліквідовано російського генерала Андрія Мордвічова, який був командувачем 8-ої загальновійськової армії Південно-східного військового округу росії. Вона базувалася в Ростовській області та відповідала за координацію дій бойовиків т.зв. "ЛДНР".
- Дата публікації
-
- Категорія
-