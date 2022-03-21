Там що – цукор продають? ЗСУ всьоме розбили війська путіна в Чорнобаївці - у мережі істерика

Поразки росіян під Чорнобаївкою вже стали мемом

Російські окупанти на 26-й день війни в Україні сьомий раз спробувати зайняти аеродром у Чорнобаївці Херсонської області і зазнали ганебної поразки. Якщо минулого разу користувачі мережі з цього просто сміялися, то зараз у Facebook-користувачів просто почалася істерика.

Про розгром російських окупантів у Чорнобаївці у понеділок, 21 березня, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Сьому спробу ворогів взяти аеродром на Херсонщині радник голови ОП також висміяв.

Арестович повідомив, що ЗСУ розгромили окупантів у Чорнобаївці сьомий раз

Після допису Олексія Арестовича користувачів Facebook та Twitter прорвало на меми та жарти, адже комічність ситуації дійсно зашкалює. Дехто з користувачів мережі припустив, що росіяни лізуть в Чорнобаївку, адже там продають цукор, який завдяки кривавому диктатору володимиру путіну тепер є дефіцитним продуктом в росії — люди за нього влаштовують справжні бої, а торгові мережі встановили вікове обмеження на його покупку.

Нагадаємо, що вранці 18 березня стало відомо, що в результаті обстрілу аеродрому в Чорнобаївці було ліквідовано російського генерала Андрія Мордвічова, який був командувачем 8-ої загальновійськової армії Південно-східного військового округу росії. Вона базувалася в Ростовській області та відповідала за координацію дій бойовиків т.зв. "ЛДНР".