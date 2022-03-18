путін втратив в Україні ще одного генерала: подробиці

Окупанти втратили ще одного генерала в Україні

Повітряні сили України знову завдали удару по аеродрому в населеному пункті Чорнобаївка (Херсонська область), яку окупанти використали для базування своєї авіації. У ході авіаудару було ліквідовано командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу (ПВО).

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

Він зазначив, що згідно з попередньою інформацією під час нальоту української авіації було знищено російський командний пункт, коли там було кілька високопоставлених командирів.

Одним із них був командувач 8-ої загальновійськової армії ПВО, яка базується в Ростовській області та відповідає за координацію дій бойовиків т.зв. "ЛДНР".

Він не став називати ім’я ліквідованого командувача, проте низка ЗМІ вже написали, що йдеться про гвардію генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова.

Арестович додав, що там також могли загинути інші генерали окупаційної армії.

Як повідомлялося раніше, 15 березня бійцям "Азова" вдалося ліквідувати чергового російського генерала Олега Мітяєва.

Це вже четвертий військовий генерал і п’ятий, якщо рахувати з Росгвардією.

Крім того, 17 березня було знищено ще один командний пункт окупантів, а тому кількість ліквідованих в Україні російських генералів може бути вищою.