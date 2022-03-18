путин потерял в Украине еще одного генерала: подробности

Оккупанты потеряли еще одного генерала в Украине

Воздушные силы Украины вновь нанесли удар по аэродрому в населенном пункте Чернобаевка (Херсонская область), которой оккупанты использовали для базирования своей авиации. В ходе авиаудара был ликвидирован командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.

Он отметил, что согласно предварительной информации во время налета украинской авиации был уничтожен российский командный пункт, когда там находилось несколько высокопоставленных командиров.

Одним из них был командующий 8-ой общевойсковой армии ЮВО, которая базируется в Ростовской области и отвечает за координацию действий боевиков т.н "ЛДНР".

Он не стал называть имя ликвидированного командующего, однако ряд СМИ уже написали, что речь идет о гвардии генерал-лейтенанте Андрее Мордвичеве.

Арестович добавил, что там также могли погибнуть и другие генералы оккупационной армии.

Как сообщалось ранее, 15 марта бойцам "Азова" удалось ликвидировать очередного российского генерала Олега Митяева.

Стоить отметить, что это уже четвертый военный генерал и пятый, если считать с Росгвардией.

Кроме того, 17 марта был уничтожен еще один командный пункт оккупантов, а потому число ликвидированных в Украине российских генералов может быть выше.