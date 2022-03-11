Стали грузом 200: что известно об уничтоженных в Украине российских генералах

Украинские защитники на страже мира в стране

Вторжение в Украину для многих россиян закончилось возвращением домой в цинковых гробах или похоронкой. Среди тех, кто пришел на нашу землю с мечом и от него же и погиб — несколько видных военачальников рф.

"Телеграф" собрал имена известных генералов армии рф, которые погибли при нападении на Украину.

Последним известным российским двухсотым стал глава 29-й армии Восточного военного округа (ВВО) россии генерал-майор Андрей Колесников. На этот пост его назначили в декабре прошлого года, до этого он был и.о начштаба общевойсковой армии.

До этого в Украине ликвидировали генерал-майора оккупантов Виталия Герасимова. Он был известен участием в чеченской кампании, воевал в Сирии и принимал участие в аннексии Крыма. Оккупант занимал должность начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России.

Генерал-майор Виталий Герасимов

Еще одного замкомандующего 41-й общевойсковой армии и командира 7-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майора Андрея Суховецкого убили украинские защитники во время вторжения в Черниговской области. Он также воевал в Сирии.

Кадыровский генерал Магомед Тушаев — командир 141-го моторизованного полка росгвардии Чечни был убит еще в первые дни войны. Он был одним из приближенных к Рамзану Кадырову и сделал в полицейском российском государстве достаточно стремительную карьеру.

Ранее "Телеграф" писал, что простых солдат даже не планируют отправлять на родину — россиянам приказано хоронить тела в братских могилах или жечь.