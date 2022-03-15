Убитый "Азовцами" генерал-майор оккупантов оказался командиром элитной дивизии: подробности

Защитники Украины уничтожают элитные подразделения армии рф

Ликвидированный во вторник, 15 марта, отдельным отрядом специального назначения "Азов" генерал-майор армии рф оказался командиром элитной 150-й мотострелковой дивизии. Звали его Олег Митяев, и теперь с Украины он отправиться только "грузом 200".

Об этом сообщает канал "Україна: оперативно".

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Стоить отметить, что это будет уже четвертый военный генерал и пятый, если считать с Росгвардией, которые ликвидированы на территории Украины. Известно, что в 2015 году Митяев командовал рашистами на Донбассе.

Генерал-майор оккупационых войск Олег Митяев

Напомним, что 26 февраля во время безуспешной попытки взять Киев был убит генерал чеченского полка Нацгвардии Магомед Тушаев. А 3 марта появились сообщения о гибели неподалеку от Мариуполя генерал-майора россии Андрея Суховецкого.

В начале марта под Харьковом бойцы ВСУ убили генерал-майора рф Виталия Герасимова, "отжимавшего" Крым и воевавшего в Чечне.

В понедельник, 14 марта, воины ВСУ ликвидировали командира 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады — полковника рф Сергея Порохню.

Ранее "Телеграф" писал, что простых солдат армии рф даже не планируют отправлять на родину — россиянам приказано хоронить тела в братских могилах или жечь.