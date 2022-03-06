Укр

Будут хоронить в братских могилах или жечь: власть россии издала циничный указ по ликвидации тел оккупантов

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Россияне привезли мобильные крематории с собой Новость обновлена 06 марта 2022, 02:32
Россияне привезли мобильные крематории с собой

Погибших оккупантов российские власти планируют хоронить под номерами и в братских могилах.

Командование российской армии, которая десятый день наносит удары по Украине и несет серьезные потери, приказало забирать документы у военных, а их тела вывозить из нашей страны тайно или сжигать.

Об этом сообщило оперативное командование "Север", обнародовав соответствующий приказ, подписанный заместителем Минобороны россии.

Известно, что этот приказ был подписан 26 февраля, и его приказали разослать всем командующим оккупационных войск.

В приказе требуется забрать у всех российских военных документы, которые могут подтвердить личность, а тела уже погибших оккупантов с 1 марта вывезти тайно в ночное время в РФ или Беларусь, чтобы похоронить на братской могиле под номерами. Трупы, которые вывезти невозможно, уничтожить на месте.

"Все, что нужно знать об отношении противника к своим солдатам. В то время как украинских погибших воинов провожают в последний путь, как Героев и чтят их память", — подчеркнули в ОК "Север".

Напомним, что россия для выполнения преступного и пренебрежительного по отношению к своим же военным приказа еще в начале войны отправила "мобильные крематории". Вероятно, именно их используют оккупанты для ликвидации тел на месте.

А вот для вывоза трупов россия отправила в Украину колонну рефрижераторов, которую прикрыли "гуманитаркой".

Теги:
#Россия #Крематорий #Трупы #Армия РФ #Рефрижератор
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