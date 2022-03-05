Десять тысяч за девять дней: появились новые данные о потерях войск рф в Украине
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Кроме людей, также у оккупантов довольно страдает и техническая составляющая.
Идет десятый день враждебного противостояния россии и Украины, в котором каждый день гибнут военные и, к сожалению, мирные жители. Российская армия продолжает наступать на украинские территории, но из-за отважной защиты украинских бойцов, только терпит большие убытки как личного состава, так и техники.
На 5 марта количество убитых русских солдат перешло за 10 тысяч. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.03 ориентировочно составили:
- личного состава — более 10 тыс. человек,
- танков ‒ 269 ед,
- ББМ ‒ 945 ед,
- артиллерийских систем –105 ед,
- РСЗО -50 ед,
- средства ПВО — 19 ед,
- самолетов – 39 ед (уточняется),
- вертолетов – 40 ед (уточняется),
- автомобильной техники — 409 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3,
Эти данные еще уточняются, ведь в некоторых городах боевые действия ведутся очень интенсивно, и нельзя сразу провести подсчет.
Ранее "Телеграф" писал, что украинцы предложили составить разбитую военную технику россии в большую кучу в память о том, что сейчас происходит. Один из пользователей сети считает, что идеальным местом для этого есть арка "Дружбы" народов.
Также сообщалось, что россия уже использовала 95% боевых групп, расположенных у границ с Украиной.
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