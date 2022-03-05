Укр

Десять тысяч за девять дней: появились новые данные о потерях войск рф в Украине

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1338
Количество убитых растет с каждым днем Новость обновлена 05 марта 2022, 10:33
Количество убитых растет с каждым днем

Кроме людей, также у оккупантов довольно страдает и техническая составляющая.

Идет десятый день враждебного противостояния россии и Украины, в котором каждый день гибнут военные и, к сожалению, мирные жители. Российская армия продолжает наступать на украинские территории, но из-за отважной защиты украинских бойцов, только терпит большие убытки как личного состава, так и техники.

На 5 марта количество убитых русских солдат перешло за 10 тысяч. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.03 ориентировочно составили:

  • личного состава — более 10 тыс. человек,
  • танков ‒ 269 ед,
  • ББМ ‒ 945 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО -50 ед,
  • средства ПВО — 19 ед,
  • самолетов – 39 ед (уточняется),
  • вертолетов – 40 ед (уточняется),
  • автомобильной техники — 409 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3,

Эти данные еще уточняются, ведь в некоторых городах боевые действия ведутся очень интенсивно, и нельзя сразу провести подсчет.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы предложили составить разбитую военную технику россии в большую кучу в память о том, что сейчас происходит. Один из пользователей сети считает, что идеальным местом для этого есть арка "Дружбы" народов.

Также сообщалось, что россия уже использовала 95% боевых групп, расположенных у границ с Украиной.

Теги:
#Украина #Потери #Росія #Війна
Украинские бойцы сбили еще один вертолет оккупантов: эффектное видео
Украина
Украинские бойцы сбили еще один вертолет оккупантов: эффектное видео
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские бойцы сбили еще один вертолет оккупантов: эффектное видео
Украинские бойцы сбили еще один вертолет оккупантов: эффектное видео
Дата публикации
Категория
Жители Херсона абсолютно бесстрашный народ
Херсонцы на митинге сказали оккупантам, куда им идти: "Это не часть тела, а направление" (видео)
Дата публикации
Категория
Количество убитых растет с каждым днем
Десять тысяч за девять дней: появились новые данные о потерях войск рф в Украине
Дата публикации
Категория
В РФ уже очереди за едой и к банкоматам, освобождаются рабочие места
Миллионы россиян потеряют работу из-за войны в Украине, а кто-то и жизнь: факты и прогноз
Дата публикации
Категория
Украина продолжает оказывать серьезное сопротивление оккупационным войскам
Война — день 10: НАТО не закрыло небо, над россией опускается занавес, а в Украину едет Иностранный легион (обновляется)