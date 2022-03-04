Потери по всем направлениям: россия уже использовала 95% боевых групп

Противник несет существенные потери на всех направлениях.

На девятый день полномасштабной войны московский оккупант несет существенные потери на всех операционных направлениях – Полесском, Северском, Слобожанском, Таврическом и в зоне проведения Операции Объединенных Сил.

Об этом сообщил в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Украинские военные и силы ТРО на сегодняшний день перехватили тактическую инициативу, но враг не покидает планы окружения городов Киев, Харьков и выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.

При этом российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и нуждается в срочном подтягивании резерва." — написал секретарь СНБО.

Секретарь СНБО отметил, что горячим остается Южное направление, на котором оккупант концентрирует ресурсы для активных действий в отношении попыток окружения Одессы. Украинское войско готово к отпору оккупанту и его уничтожению, где бы он ни находился.

Отметим, в Геншабе ВСУ сообщили, что российская армия на 9-е сутки воны в Украине исчерпала основную часть своих оперативных резервов, началась переброска дополнительных сил из Южного и Восточного военных округов.

Отметим, что в ОП призываю украинцев к сдержанному оптимизму и напоминают, что ситуация контролируется властью и ВСУ.