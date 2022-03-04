Потери россии на 9-й день войны: почти 10 тысяч солдат и 2 тысячи единиц военной техники

Россияне с каждым днем войны теряют все больше людей и единиц техники.

За девять дней полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины армия россии уже потеряла большое количество своего личного состава и единиц техники, но с каждым новым днем войны это количество только растет. На 4 марта количество убитых солдат перешло за 9 тысяч.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.03 ориентировочно составили:

личного состава — 9166 человек,

танков ‒ 251 ед,

Боевых бронированных машин – 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3,

Ранее украинцы придумали, как использовать разбитую военную технику России. Так один из пользователей сети предложил после победы Украины "весь этот оставшийся после русни металлолом" сложить в одну большую кучу и положить возле арки "Дружбы" народов, в память, что сейчас происходит.

Как сообщалось ранее, в ночь на 4 марта оккупанты пытались взять штурмом Запорожскую АЭС (Энергодар), из-за чего на ее территории произошел пожар. К счастью, пожар на Запорожской АЭС удалось ликвидировать, хотя сначала сотрудников ГСЧС на станцию враги не пускали.