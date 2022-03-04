Укр

Потери россии на 9-й день войны: почти 10 тысяч солдат и 2 тысячи единиц военной техники

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1270
Бои еще продолжаются Новость обновлена 04 марта 2022, 10:12
Бои еще продолжаются

Россияне с каждым днем войны теряют все больше людей и единиц техники.

За девять дней полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины армия россии уже потеряла большое количество своего личного состава и единиц техники, но с каждым новым днем войны это количество только растет. На 4 марта количество убитых солдат перешло за 9 тысяч.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.03 ориентировочно составили:

  • личного состава — 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3,

Ранее украинцы придумали, как использовать разбитую военную технику России. Так один из пользователей сети предложил после победы Украины "весь этот оставшийся после русни металлолом" сложить в одну большую кучу и положить возле арки "Дружбы" народов, в память, что сейчас происходит.

Как сообщалось ранее, в ночь на 4 марта оккупанты пытались взять штурмом Запорожскую АЭС (Энергодар), из-за чего на ее территории произошел пожар. К счастью, пожар на Запорожской АЭС удалось ликвидировать, хотя сначала сотрудников ГСЧС на станцию враги не пускали.

Теги:
#Украина #Потери #Росія #Военные потери #Війна
От школы остались только кирпичики
В регионах
В Житомире российские нацисты разбомбили школу (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
От школы остались только кирпичики
В Житомире российские нацисты разбомбили школу (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Бои еще продолжаются
Потери россии на 9-й день войны: почти 10 тысяч солдат и 2 тысячи единиц военной техники
Дата публикации
Категория
Алексей Резников
"В эти дни происходит перелом ситуации": глава Минобороны выступил с обращением
Дата публикации
Категория
Президент Украины - Владимир Зеленский
На Зеленского уже было несколько покушений: подробности
Дата публикации
Категория
россия продолжает предпринимать попытки сломить украинцев
Война — день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками (обновляется)