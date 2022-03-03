Тысячи солдат и сотни танков: появились новые данные о потерях войск РФ

Каждый день российская армия все больше теряет концентрацию

К утру 3 марта, восьмого дня войны россии против Украины, оккупационные путинские войска понесли значительные потери. По меньшей мере, 9000 человек, пришедших с оружием на нашу землю, были убиты или ранены в ходе ожесточенных боев в разных городах.

Такой свежий свод обнародован в пресс-службе Генштаба Украины.

Кроме человеческой составляющей, также у оккупантов довольно страдает и техническая составляющая.

За неделю военного противостояния украинцам удалось уничтожить 217 российских танков, 900 боевых бронированных машин и 90 систем артиллерийского огня.

Также выведены из строя 42 ракетные системы залпового огня, 11 систем ПВО, 347 автомобилей и 60 цистерн с топливом.

Не сдает позиции и наша авиация. Как сообщают в Генштабе, в настоящее время российские войска потеряли по меньшей мере 30 самолетов и 31 вертолет, а также три беспилотника оперативно-тактического уровня.

Пока конкретные данные еще уточняются, ведь в некоторых городах боевые действия ведутся очень интенсивно.

Напомним, что война в Украине идет уже восьмой день. Глава Минобороны Алексей Резников подвел промежуточные итоги боевых действий на территории государства, и они весьма оптимистичны для нас.