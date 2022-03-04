Укр

Пожар на Запорожской АЭС ликвидировали: какая сейчас радиационная обстановка в Украине (карта)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС

россиян не останавливало даже наличия ядерного топлива в реакторах

Запорожская атомная электростанция в городе Энергодар в ночь на 4 марта стала ареной боевых действий россии против Украины и всего мира. Войска рф обстреляли АЭС, на ней начался пожар. Поначалу сотрудников ГСЧС не пускали на станцию враги.

Однако позже ситуация изменилась, пожарным удалось добраться до очага возгорания. Пожар локализировали на площади в 2 тысячи квадратных метров, а затем затушили. Пострадавших и жертв нет. Оборудование АЭС и энергоблоки остались целы и не пострадали от обстрела оккупантов. Есть повреждения обстройки реакторного отделения первого энергоблока, но они не влияют на безопасность.

Утечки радиации не отмечается. Атомную станцию заняли российские войска. Мэр Энергодара призвал людей не входить на улицы города. Согласно данным наблюдательных систем — радиационный фон в Украине и Запорожской области находится в пределах нормы.

Уровень радиации в Украине на 7:30 утра 4 марта
Уровень радиации в Украине на 7:30 утра 4 марта
Уровень радиации в Запорожской области на 7:30 утра 4 марта
Уровень радиации в Запорожской области на 7:30 утра 4 марта

Из-за сложившейся ситуации центр инцидентов МАГАТЭ переходит на режим круглосуточного реагирования.

Ранее "Телеграф" писал, что атака на ЗАЭС обвалила курс биткойна.

Теги:
#АЭС #Запорожская область #Энергодар
Запорожская АЭС
Запорожье
Пожар на Запорожской АЭС ликвидировали: какая сейчас радиационная обстановка в Украине (карта)
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