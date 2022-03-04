Bitcoin обвалился на фоне сообщений об атаке российских оккупантов на ЗАЭС

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Автор
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Bitcoin Новость обновлена 04 марта 2022, 07:30
Bitcoin

Криптовалюта резко упала в цене после сообщении о пожаре на ЗАЕС.

Bitcoin упал до $40 000 долларов после сообщения о захвате российскими войсками Запорожской АЭС.

Как сообщает Bloomberg, крупнейшая криптовалюта упала на целых 2,4% до $41 093. Второй по величине, Ether, упал на 4,1% до $2691.

Стоит отметить, что после вторжения россии в Украину Bitcoin подорожал на 16% до $44 000.

Отмечается, что информация о российской атаке на атомную электростанцию ​​​​в Украине вызвали неприятие риска на финансовых рынках.

Напомним, что российские войска захватили город Энергодар Запорожской области и начали обстреливать атомную станция. В результате чего загорелось здание учебно-тренировочного центра, оккупанты не подпускали спасателей ГСЧС к тушению.

Но после 6 часов утра спасатели сообщили, что им все же удалось ликвидировать пожар.

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#АЭС #Энергодар #Bitcoin
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