Угроза взрыва Запорожской АЭС: в Украине прозвучали тревожные заявления и прогнозы

Украинцы беспокоятся за последствия для всего мира

Пожар на атомной электростанции в Энергодаре Запорожской области может перерасти в самую масштабную техногенную катастрофу, которую знало человечество. Такого мнения придерживается глава Министерства энергетики Герман Галущенко. Очевидно, к таким выводам его побуждали заявления руководства станции по поводу нарушения ядерной безопасности на станции.

Об этом и другом оперативно информирует "Телеграф".

По словам Галущенко, сейчас Россия занимается тем, что планирует уничтожить абсолютно все человечество.

"Ядерная и радиационная безопасность врага не беспокоит, — подчеркнул министр. — Человеческие жизни украинцев, европейцев и собственных граждан ему безразличны".

Также чиновник заявил, что Украина неоднократно обращалась в Международное агентство по ядерной безопасности (МАГАТЭ) с предупреждениями о возможности обстрелов со стороны российских оккупантов.

Реакция агентства появилась только после обстрелов и пожара, вспыхнувшего вблизи энергоблоков в ночь на 4 марта. Известно, что они уже связались с украинскими властями, чтобы держать вопросы на контроле.

Добавим, что, по сообщению "Энергоатома", на Запорожской станции есть нарушения ядерной безопасности. Ситуацию усложняет то, что пожар, как и боевые действия у важной инфраструктурной единицы, продолжаются. Такое заявление было обнародовано со ссылкой на и. гендиректор станции Игорь Мурашов.

Напомним, что ситуация с АЭС ухудшилась после того, как российские войска начали наступление на Энергодар, а затем открыли прицельный огонь по станции.

Телеграф писал, что в случае взрыва на Запорожской АЭС ударная волна может дойти до российского Урала.